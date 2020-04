Historisch olieakkoord moet de wereld redden van een vloedgolf olie

Bijna alle grote olieproducenten op de wereld beloven de eigen oliekranen dicht te draaien, om te voorkomen dat de wereld verdrinkt in ruwe olie. De Verenigde Staten, Rusland, Saoedi-Arabië en een reeks aan andere olielanden zouden gezamenlijk 15 miljoen vaten ruwe olie per dag van de markt af willen halen. Dat OPEC-landen en landen die geen lid zijn dit zijn overeengekomen tekent de situatie: er is zoveel olie op de markt dat olie steeds minder waard wordt.

Dat ook de VS meedoen, komt omdat de Amerikaanse olieproductie in staten zit die Trump nodig heeft om in november herkozen te worden.