‘EU-top gaat over toekomst Europa in 21e eeuw’

De toekomst van Europa in deze eeuw staat in de komende uren op het spel in Brussel. Dit zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in een vraaggesprek met nieuwszender Bfmtv. De top wordt op de vierde dag, maandagmiddag, hervat in de hoop dat er toch nog een overeenkomst kan worden gesloten over de meerjarenbegroting en een Europees fonds voor steun en krediet aan zwaar door het coronavirus getroffen landen.

Het duurt lang, maar de top is nog niet de langste top van Europese leiders. De topontmoeting in 2000 in Nice over een nieuw verdrag voor de Europese Unie werd pas op de morgen van de vijfde dag afgerond. Het is toen gelukt tot een akkoord te komen.

Politici en media in heel Europa wijten de duur van de 'marathon top' aan de Nederlandse en Oostenrijkse regeringsleiders Rutte en Kurz, die zich samen met enkele ander 'zuinige' premiers verzetten tegen de oorspronkelijke plannen voor een herstelfonds. Ze willen een fonds van kleinere omvang en meer voorwaarden stellen aan het verstrekken van geld uit dat fonds.