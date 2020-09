Johma salades staat te koop

Salademaker Johma staat in de etalage. Eigenaar IK Investment Partners wil het zeer winstgevende Twentse bedrijf verkopen voor minstens 600 miljoen dollar. Dat schrijft het FD.

Johma is in 1968 opgericht door Johan Schreur. De naam Johma is een samenvoeging van zijn voornaam en die van zijn eerste zoon Martinus. In 1984 verkocht Schreur zijn bedrijf aan de Amerikaanse voedingsmiddelengigant Heinz. Uiteindelijk belandde het bij IK. Dat bedrijf heeft door overnames de omzet stevig opgekrikt. Die komt nu op 600 miljoen. En die is nauwelijks geraakt door corona.