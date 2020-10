Gaat de KLM dan toch ten onder?

De KLM heeft steeds meer steun van de staat nodig om een kans te maken te overleven. Maar het lukt KLM niet te voldoen aan een belangrijke eis van de politiek: eerst zelf drastisch bezuinigen, met name op de hogere salarissen. Het bedrijf heeft geen akkoord kunnen sluiten met de FNV over een plan om de salarissen te verlagen. Woensdagmiddag zette de FNV de hakken in het zand door een eindvoorstel van KLM rigoureus af te wijzen.

En vandaag verloopt de deadline en moet het plan worden ingediend bij de regering.

En dan aat het nog maar om het eerste steunpakket van ruim 3 miljard. Het is inmiddels duidelijk dat het daar niet bij zal blijven en dat nog meer miljarden nodig zijn.

De drieduizend KLM-piloten, verenigd in de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), moeten in de optiek van minister Hoekstra de grootste veer laten. De VNV kwam afgelopen maandag met een eigen voorstel, waarin de piloten tot maart 2022 ruim 20% inleveren, onder meer door het inhouden van de dertiende maand. Daarna moeten de (top)salarissen weer omhoog. Daar zal de politiek niet mee akkoord gaan

In de politiek groeit ook de twijfel of miljarden moeten worden gestoken in de redding van een bedrijf met een zo bleke toekomst