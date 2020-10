Nederlandse ontwikkelaar sneltest corona ontwijkt op grote schaal belasting

Nederland is de afgelopen jaren minimaal 142 miljoen euro aan vennootschapsbelasting misgelopen door de fiscale trucjes van biotechnologiebedrijf Qiagen. Tegelijkertijd ontving het bedrijf dat een coronasneltest ontwikkelt, miljoenen aan publiek geld.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Ook in Duitsland heeft Qiagen op grote schaal de belasting weten te ontwijken. Het beursgenoteerde bedrijf, met 5200 werknemers in 25 landen, werkt niet alleen aan een sneltest, maar levert ook de huidige testapparatuur. Sinds het begin van de coronacrisis nam de winst met 75 procent toe.

Om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen, pompt Qiagen geld rond tussen dochterbedrijven. ‘Zo vertrekt er in 2011 vanuit Qiagen Nederland een zak geld met 253 miljoen euro, dat via dochterbedrijven in Malta, Luxemburg en Duitsland uiteindelijk in de vorm van een lening weer bij Qiagen Nederland belandt’, schrijft de Volkskrant.

Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek reageert in de krant: ,,Dit is de oerstructuur. Je pompt geld rond om aftrekposten te creëren. Maar dit is er wel een met drie hoepels: Malta, Luxemburg en Duitsland. Dat maakt het voor een belastinginspecteur nog ingewikkelder om het allemaal te volgen en te controleren.” Al is dat volgens de hoogleraar niet de reden. ,,Het gaat er om dat ze zo twee keer een aftrekpost weten te maken, in Nederland en Duitsland.” Een kasrondje waar vooral de aandeelhouder profijt van heeft, klinkt het.