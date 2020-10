Bijna twee derde werkenden beoordeelt nieuwe collega’s op uiterlijk

Bijna niemand zal het toegeven, maar het is wel zo: we gaan vaker op uiterlijk af dan we zouden willen. Volgens het laatste onderzoek beoordeelt zelfs 62 procent van de Nederlandse werknemers nieuwe collega’s op hun looks.

Van alle mensen, die Panelwizards in opdracht van Acties.nl ondervroeg, is bovendien ruim een vijfde sneller bereid om van een knappe collega werkzaamheden over te nemen, dan van een minder mooie medewerker. Mannen doen dat met 30 procent overigens veel vaker dan vrouwen (10 procent).

Een geslaagd uiterlijk heeft meer voordelen. Zo verdienen knappe mannen en vrouwen volgens Yale University 7 procent meer en volgens Harvard zelfs 12 tot 14 procent meer. Dat komt doordat we denken dat knappe mensen capabeler zijn, maar ook doordat mooie werknemers zelfverzekerder zijn en betere sociale vaardigheden hebben.

Niet alleen een mooi hoofd of rank figuur biedt voordelen, ook helpt de juiste kleding. Volgens de onderzoekers neemt 13 procent een slecht geklede collega minder serieus, bij hoogopgeleiden is dat zelfs 18 procent.