‘Miljardairs hebben samen 10,2 biljoen dollar: nog rijker sinds coronacrisis’

Het gezamenlijke vermogen van de bijna 2200 miljardairs in de wereld is verder gestegen naar een record, ondanks de coronacrisis. Dat bedrag staat nu in totaal op 10,2 biljoen dollar, wat omgerekend neerkomt op circa 8694 miljard euro. Dat schrijven de Zwitserse bank UBS en onderzoeks- en accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) in hun jaarlijkse Billionaires Report.

Daarmee werd het vorige record van 8,9 biljoen dollar van het einde van 2017 verbroken. De miljardairs profiteerden vooral van de gestegen beurskoersen, met name voor technologiebedrijven en ondernemingen op het gebied van gezondheidszorg.

De meeste miljardairs zijn te vinden in Azië. Miljardairs in de Verenigde Staten hebben het grootste vermogen. Het gaat bijvoorbeeld om bekende namen als Microsoft-medeoprichter Bill Gates, Amazon-topman Jeff Bezos en Tesla-baas Elon Musk.

Verder hebben meer dan tweehonderd miljardairs in de periode tussen maart en juni in het openbaar toegezegd in totaal 7,2 miljard dollar te doneren aan goede doelen die zich bezighouden met het bestrijden van de coronacrisis, zoals medisch onderzoek naar het virus. Dit bedrag kan in werkelijkheid nog hoger liggen omdat veel miljardairs graag discreet willen zijn met donaties aan goede doelen.