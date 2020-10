Nederlandse economie kromp tijdens lockdown stuk minder hard dan Belgische

De Nederlandse economie heeft het er tijdens de lockdown een stuk beter vanaf gebracht dan de Belgische. De beide economieën lijken veel op elkaar dus waarschijnlijk hebben de strengere coronamaatregelen bij onze zuiderburen de economische klap verergerd.

Andere factor is volgens het CBS, dat beide economieën vergeleek, de grotere ervaring met thuiswerken in Nederland. In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de Nederlandse economie met 9,4 procent, de Belgische met 14,5 procent. Het kan nog veel erger: het Verenigd Koninkrijk en Spanje noteren krimpcijfers van meer dan 20 procent.

De grootste verschillen tussen België en Nederland zaten hem in de bouw en retail. Beide sectoren mochten in ons land, weliswaar met beperkingen, doordraaien, terwijl in België alleen essentiële winkels open bleven en de bouw grotendeels stil kwam te liggen. Ook de industrie had het in Nederland makkelijker, waar veel coronamaatregelen een advies waren, terwijl in België een verplichting gold.

Volgens het CBS was het ook een voordeel dat Nederlanders vóór de coronacrisis al vaker thuiswerkten: in de financiële sector werkte bijna de helft al wekelijks thuis. In België was dan een kwart.

Wel liep de werkloosheid in ons land harder op, vermoedelijk omdat de flexibele schil bij ons groter is. In het tweede kwartaal steeg de werkloosheid in Nederland met 2 procent en in België met 0,3 procent.