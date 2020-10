Is China het bewijs dat een korte harde lockdown het beste is voor de economie?

China ging hermetisch op slot en versloeg het coronavirus binnen een paar maanden. Daarna herstelde de economie razend snel en gingen de Chinezen verder waar ze gebleven waren. Terwijl de rest van de wereld worstelt met een vermoedelijk langslepende tweede golf. En keiharde krimpcijfers. Is de aanpak van China beter?

Laten we voorop stellen: we leven hier niet in een dictatuur: mensen dwingen tot opsluiting in huis is iets wat we liever vermijden. Maar de economische cijfers van China lijken wel te bevestigen wat het IMF ook concludeert in een nieuw rapport: het laten doorsudderen van de corona-epidemie is economisch niet de beste strategie. Volgens het IMF-rapport is een zo vroeg mogelijk ingezette harde lockdown effectiever.

De onderzoekers gebruikten de Coronavirus Government Response Tracker van Oxford University en vergeleken de coronamaatregelen per land met de mobiliteitscijfers van Google en het aantal vacatures op Indeed. Het IMF concludeert dat niet alleen overheidsmaatregelen de economische krimp veroorzaken, maar ook de angst van de bevolking voor het virus als de besmettingsaantallen oplopen. Mensen mijden dan drukke plaatsen wat slecht is voor de economie.

Een strikte lockdown is op korte termijn desastreus, maar het herstel volgt sneller en is op de middellange termijn sterker. Ook het consumentenvertrouwen komt eerder weer op het oude niveau. Te vroeg de maatregelen versoepelen om de economie te sparen is geen goed idee volgens het IMF. Eerst moet het aantal besmettingen in ieder geval flink worden teruggebracht.