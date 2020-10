Je krijgt 44.000 euro én betaalt geen huur als je naar dit Italiaanse dorp verhuist

Altijd al verlangd naar la dolce vita en a slower pace of life? Dan is dit lieflijke Italiaanse bergdorpje misschien wel iets voor jou. Als je nu verhuist naar Santo Stefano di Sessanio betaal je enkel ‘een symbolisch bedrag’ aan huur en krijg je in totaal 44.000 euro.

Het is nu nog erg rustig in het dorpje in de Abruzzen, maar dat moet gaan veranderen. Het is de bedoeling dat de 115 inwoners gezelschap krijgen van ondernemende Europeanen. Want wie gebruik wil maken van de regeling moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en een bedrijfje beginnen als gids, schoonmaker, onderhoudstechnicus of drogist. Je mag ook lokaal geproduceerde hapjes gaan verkopen.

Dan krijg je eenmalig 20.000 euro plus drie jaar lang 8.000 euro per jaar. En zoals gezegd betaal je niet of nauwelijks huur. Je hoeft (gelukkig) ook niet eerst een huis te restaureren. Dat is al gedaan door een Zweedse ondernemer die twintig jaar geleden erg gecharmeerd raakte van het plaatsje midden in de bergen.