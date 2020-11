ABN-AMRO: ‘Economie krimpt dit jaar 5,6%’

ABN-AMRO verwacht dat de Nederlandse economie door het relatief zwakke herstel in het derde kwartaal (+4,3%) uiteindelijk dit jaar met 5,6% krimpt. Dat komt doordat door de tweede golf de economie ook in de laatste maanden van het jaar klappen oploopt. De economen van de bank verwachten nog een derde golf in 2021, schrijft het FD. Daardoor zal het economisch herstel in 2021 beperkt zijn: een groei van ruim 2 procent.

De werkloosheid, die dankzij de massieve overheidssteun nog grotendeels verborgen blijft, loopt op tot 8,5% eind 2021.