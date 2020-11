Action, Zeeman en Big Bazar profiteren van coronacrisis

Discounters verkopen dit jaar meer spullen dan voorheen. Het gaat vooral om ketens die in het loopje van thuiswerkers liggen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

In crisistijden gaan we op de kleintjes letten. We kopen meer voordelige onderbroeken, kerstballen en schuursponsjes bij koopjesketens dan vorig jaar. Action, Zeeman en Big Bazar zagen hun omzet tot nu toe ruim 10% groeien, ontdekte het FD. Maar de winst zit bij de ketens die dichtbij of in woonbuurten liggen. Ketens die in stadscentra zitten, zoals Primark, doen het juist heel slecht in deze tijd.