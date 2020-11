Provincie is in trek: huizenprijzen het hardst gestegen in Groningen

Corona of niet, de huizenprijzen blijven de pan uit rijzen. Vooral buiten de Randstad wordt een woning steeds duurder. Groningen gaat aan kop met een prijsstijging van 11,6 procent in een jaar tijd. Dat is twee keer zo veel als Amsterdam, waar de prijzen met 5,7 procent toenamen.

De stad Groningen is de grootste stijger van het land, maar ook in de provincie gaat de prijs van een gemiddelde woning fors omhoog. Dat blijkt uit een vergelijking van online taxateur Calcasa.

Het bedrijf concludeert dat de trek van stad naar platteland versterkt wordt door de coronacrisis. Behalve in Groningen stijgen de woningprijzen ook sterk in Flevoland en Noord-Brabant. In beide provincies ging de vraagprijs van een woning in een jaar tijd met een kleine 10 procent omhoog. Zeeland en Limburg staan onderaan, net als Noord-Holland, waar de woningmarkt de laatste jaren al grote prijsstijgingen heeft doorgemaakt.

In populaire steden als Amsterdam en Haarlem is de rek er wel een beetje uit: de prijzen stegen er minder hard dan het Nederlandse gemiddelde van 8,9 procent. De huizenprijzen in de hoofdstad zijn in de afgelopen tien jaar al met bijna 75 procent gestegen.