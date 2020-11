Geld verdienen door foutparkeerders erbij te lappen? In deze stad kan het

Wil je een zakcentje bij verdienen en is er eigenlijk een strenge oom agent aan jou verloren gegaan dan is dit misschien leuk: in New York verdien je 44 dollar, omgerekend zo’n 37 euro, als je een foutparkeerder aangeeft.

Staat er iemand op de stoep geparkeerd, op een fietspad of ergens anders buiten de lijntjes dan kun je dat melden. Van de totale boete van 175 dollar gaat 44 dollar naar jou. Dat staat in een wetsvoorstel van het bestuur van New York. Het moet de stad, waar auto’s nog vaak op gevaarlijke plekken worden neergezet, veiliger maken.

Helemaal nieuw is het idee niet. Al sinds 2018 kunnen New Yorkers bussen en vrachtauto’s aangeven, die ergens met draaiende motor geparkeerd staan. Leuk detail: je kunt ook foutparkerende politieagenten op de bon slingeren.