PostNL neemt geen pakketjes meer aan van webwinkels

Op Black Friday was het nog nooit zo druk in de binnensteden en PostNL haalt pakketjes niet eens meer op in de webwinkels. Coronacrisis of niet, we kopen meer dan ooit. Hadden we allemaal wat minder besteld dan waren de sinterklaascadeautjes wél op tijd geweest.

PostNL kan niet zeggen hoe groot de vertraging is, maar volgens bedrijven die de bestelsoftware leveren is de wachttijd groot. “In mijn 25 jaar in deze sector heb ik deze drukte niet eerder gezien”, zegt Jeroen Gehlen, directeur van Wuunder, een online transportmanagementsysteem, tegen de NOS.

Consumenten moeten de vertraging maar accepteren als ze te laat hebben besteld, vindt de techneut. “Ik vrees dat je dit nu te slikken hebt. Transport is nog echt mensenwerk, en dat gaat weleens mis. Daarnaast is het ook simpelweg niet realistisch om – als je met bestellen wacht tot 23.55 uur op de dag voor Sinterklaas – te verwachten dat je pakket de volgende dag aankomt”, aldus Gehlen.

PostNL heeft aangegeven dat het aan zijn taks zit en pakketjes niet meer ophaalt bij webshops. Het is goed dat het bedrijf dit gemeld heeft. “Als je nu een pakketje hebt dat je voor de feestdagen dringend wilt bezorgen bij een familielid kun je in ieder geval soms nog kiezen voor een andere vervoerder.”