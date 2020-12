Economen Rabobank: tweede dip door corona minder schadelijk

De tweede golf aan coronabesmettingen is voor de Nederlandse economie veel minder schadelijk dan de eerste periode van lockdowns. Hoewel sectoren als de horeca en toerisme hard geraakt zijn, hielden huishoudens hun uitgaven beter op peil dan in het voorjaar, stelt Rabobank in een nieuwe prognose. De eerder gevreesde daling van huizenprijzen is volgens kenners van de bank ook van de baan.

De bank rekent er nu op dat het bruto binnenlands product (bbp) in heel 2020 met 4,2 procent krimpt, tegenover de 5,7 procent krimp die in oktober werd voorspeld. Het duurt wel langer dan een jaar voordat de economie zich volledig heeft hersteld, met 2,4 procent groei in heel 2021. Voor 2022 verwachten economen van Rabobank hetzelfde groeitempo.

Volgens hoofdonderzoeker Ester Barendregt van RaboResearch toonde de Nederlandse economie meer veerkracht dan aanvankelijk was verwacht. Daarbij speelden steunpakketten van de overheid een cruciale rol. "Het herstel in de zomermaanden was relatief sterk, de werkloosheid is niet zo hard opgelopen als aanvankelijk verwacht en de woningverkopen zijn gestegen", zegt ze.

Het herstel van de economische groei zal volgend jaar langer op zich laten wachten dan afgelopen zomer, na de versoepeling van de eerste lockdown. Rabo-economen denken namelijk dat beperkende maatregelen in de eerste drie maanden van 2021 streng blijven, ondanks de komst van vaccins. Daarnaast remt een toename van de werkloosheid, met een piek tot 5,5 procent in 2021, de groei.

Ook hebben bedrijven moeten interen op hun financiële buffers, waardoor ze minder kunnen investeren. Een ander obstakel voor snel herstel is de brexit. Ongeacht het wel of niet slagen van onderhandelingen over een handelsakkoord, zullen Nederlandse exporteurs schade ondervinden van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

Eerder dit jaar voorspelde Rabobank nog een daling van de huizenprijzen in 2021 als gevolg van de recessie. Nu zetten experts een streep door die prognose, onder andere doordat de werkloosheid niet zo hard oploopt als verwacht. Daarnaast zijn de leennormen voor huizenkopers verruimd, roeren beleggers zich nadrukkelijker op de woningmarkt en blijft het woningaanbod beperkt. "Ook de emotie van de biedstrijd die tegenwoordig om huizen woedt kan meespelen", schrijft de bank, die wel een minder sterke stijging van de huizenprijzen verwacht.