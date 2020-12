Van zinloos vergaderen wordt bijna iedereen ongelukkig

Organisaties en hun medewerkers moeten veel beter gaan nadenken over hun vergadercultuur, juist nu dit ritueel zich grotendeels heeft verplaatst naar een online-omgeving.

Dat zegt organisatieadviseur Rik Nijkamp, oud-directeur bij twee arbodiensten en medeauteur van een recent verschenen ‘zelfhulpboek voor vergaderslachtoffers’. Hij is ervan overtuigd dat bedrijven die inspanning ruimschoots terugverdienen, niet alleen dankzij productiever bestede uren tijdens en na de vergadering, maar vooral door groter werkgeluk, schrijft het FD.

“Als je daarover praat met bestuurders en ondernemers, stuit je op een kleilaag. Vergaderen is een automatisme, een ingesleten cultuur. Maar bijna iedereen vindt het vervelend en 47% beschouwt het als de grootste tijdverspilling die er bestaat.”

Als medewerkers alleen vergaderingen bijwonen waar ze iets aan hebben, houden ze tijd over en doen ze hun werk met meer plezier. Dat geldt waarschijnlijk niet voor de ‘vergadertoeristen’, mensen die vaak een zekere behendigheid in het vergaderen hebben ontwikkeld en zeggen dat ze er wel 70% tot 80% van hun tijd aan besteden. ‘Als er een einde komt aan de vergadercultuur vallen die vreselijk door de mand, want ze voegen niets toe.’