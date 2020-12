Daar gaat de economie alsnog: herstel valt tegen volgens DNB

Het leek zo mee te gaan vallen met de economie. Met een slimme lockdown, waarbij alleen de horeca dicht moest, zouden we een slecht jaar hebben, maar de vooruitzichten voor volgend jaar waren gunstig. Met de nadruk op wáren. DNB zegt, nog voor de lockdown is begonnen, dat het herstel in de kiem wordt gesmoord.

De eerste vaccins zijn er over een paar weken, maar het is net te laat: de boel moet op slot en dat brengt de economie alsnog flinke schade toe. Volgens De Nederlandsche Bank blijft het herstel mogelijk steken op 0,2 procent, wat betekent dat er een krimp is van 2,5 procent ten opzichte van eind 2019. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse raming die de centrale bank vandaag publiceert.

Het is een van de zwartere scenario’s van de raming. Daarbij blijven er tot eind januari strenge maatregelen van kracht, die daarna maar mondjesmaat worden versoepeld. “Als je ervan uitgaat dat je uitkomt op een soort van lockdown als in het voorjaar, tot eind januari, dan zou de groei volgend jaar terugvallen”, aldus Olaf Sleijpen, directeur van DNB.

Als de maatregelen redelijk snel kunnen worden afgebouwd in de loop van 2021 dan zal de economie dat jaar met 2,9 procent groeien, zo schetst de bank een positiever scenario. Dat is niet genoeg om de krimp van 4,3 procent van dit jaar te compenseren, maar het is ook niet dramatisch. DNB verwacht echter dat de werkelijkheid somberder zal uitvallen.