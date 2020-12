Veel huiseigenaren hebben weer veel overwaarde

Bij een groot deel van de huiseigenaren is sprake van een hoog bedrag aan overwaarde. 35% heeft een overwaarde van minimaal een ton en ruim 10% heeft minstens twee ton aan overwaarde, blijkt uit datagegevens uit het Kadaster waar het FD over schrijft.

Overwaarde houdt in dat de verkoopprijs van een woning hoger is dan de resterende hypotheek. Bij 87% van alle 4,5 miljoen is sprake van overwaarde.

Vooral in Amsterdam zijn huiseigenaren spekkopers: ruim 40% daarvan overstijgt de twee ton aan overwaarde. Opvallend is dat er een grote stijging waar te nemen valt in Friesland; daar steeg het aantal koopwoningen met minstens twee ton aan overwaarde sinds 2016 met 41%.