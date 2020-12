Brexit verenigt: Britse én Europese vissers boos

Alle vissers van Europa zijn boos. De EU-vissers omdat ze de komende vijfenhalf jaar 25 procent minder vis mogen vangen in Engelse wateren. De Britse vissers omdat de Europese vissers 75 procent mogen blijven vangen

Tijdens de brexitcampagne in 2016 beloofden de voorstanders van brexit dat de Britse vissers volledige soevereiniteit over de Britse wateren zouden krijgen. Daar blijkt nu weinig van te kloppen.

De Britse Nationale Federatie van Vissersorganisaties zegt dat de sector is opgeofferd door Johnson. Als voorbeeld noemt de woordvoerder het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de schelvisvangst in de Keltische Zee, waar 80 procent van de vangst in handen van de EU-vloot blijft voor nog eens vijf jaar.

,,In de eindfase van de onderhandelingen heeft de premier grote concessies gedaan, ondanks de retoriek en zijn toezeggingen. Er zal natuurlijk een uitgebreide public relations-oefening plaatsvinden om de overeenkomst af te schilderen als een fabelachtige overwinning, maar het zal door de visserij-industrie gezien worden als een forse nederlaag’’, aldus voorzitter Barrie Deas tegen de Britse krant The Guardian.