Amazon vaak goedkoper dan Bol of Coolblue

Amazon groeit in Nederland. Belangrijk wapen: lage prijzen. In de afgelopen drie maanden waren consumenten vaak het goedkoopst uit bij de Amerikaanse webreus. Dat blijkt uit een analyse van prijsvergelijker Omnia Retail op verzoek van het FD en BNR.

In de afgelopen drie maanden kostten de populairste producten van Amazon — waaronder veel elektronica en speelgoed — gemiddeld 7% tot 9% minder dan diezelfde producten bij Bol.com en Mediamarkt. Het prijsgat met Wehkamp en Coolblue was helemaal groot: Amazon.nl was de afgelopen maanden 15% tot bijna 18% goedkoper.

Amazon heeft ook meer keus: sinds maart verdubbelde het aantal producten naar 200 miljoen. Bol.com verkoopt nu 30 miljoen artikelen.