Klaas Knot: “Grootste klap komt komende maanden”

Klaas Knot vreest dat de grootste schade voor de economie nog moet komen. De president van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dan ook om niet te snel te gaan bezuinigen. Maar wel voor er een nieuwe crisis uitbreekt, legt hij uit in het Parool.

“Laat ik vooropstellen dat we er goed voor stonden toen de crisis uitbrak. Maar ik verwacht dat de komende maanden zwaar zullen zijn. Ik denk dat we in het eerste kwartaal van dit jaar de grootste klap zullen zien,” zegt de econoom.

Pas aan het eind van het jaar zullen we echt weten hoe groot de schade precies is, denkt Knot. Hij benadrukt dat de overheid door moet gaan met de steunmaatregelen en voorlopig niet moet bezuinigen. “Ik kan er geen datum op plakken, maar als ik een gooi moet doen, zal dat tot eind dit jaar het geval zijn. Dan heb je een fase dat er werkloosheid is en de bedrijven niet op volle capaciteit draaien. Dan moet de overheid de economie op zijn beloop laten en nog niet gaan bezuinigen. Dat zal waarschijnlijk nog één of twee jaar doorgaan. Pas als de economie weer op het oude niveau is, moet de overheid iets aan het tekort gaan doen.”

Dat wil niet zeggen dat bezuinigingen eindeloos kunnen worden uitgesteld. De buffer moet weer zijn aangevuld voor er een volgende crisis uitbreekt. “Daar kun je maar beter op voorbereid zijn. De kans dat we opnieuw door een pandemie getroffen worden, wordt ook groter. Het vliegverkeer zal weer toenemen en de internationale handel.”