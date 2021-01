‘Shell meest verhandelde aandeel in 2020’

Het aandeel van olie- en gasconcern Shell is in 2020 het meest door particuliere beleggers verhandeld. Dat meldt BinckBank op basis van een overzicht van de transacties van beleggers bij de bank over de afgelopen twaalf maanden. Ook in aandelen van ING en biotechnoloog Galapagos werd veel gehandeld. Op de Amerikaanse markten was Tesla favoriet en in Europa vonden de meeste transacties plaats in Air France-KLM.

Naast bekende aandelen zijn in de transactielijstjes ook enkele bijzondere fondsen zichtbaar waarin in 2020 flink werd gehandeld, zoals het omgevallen Wirecard en 'coronafondsen' als Moderna en Novacyt. Verder behoorde Just Eat Takeaway tot de grote stijgers. Maar ook in aandelen die fors in waarde daalden door het virus, zoals Basic-Fit en dus ook Shell en Air France-KLM, werd door veel beleggers vaak extra geïnvesteerd.

Bij ETF's, waarbij als het ware geïnvesteerd wordt in een mandje met aandelen uit een bepaalde beursindex, was de Van Eck AEX het meest verhandeld. De in bredere indices beleggende fondsen blijven populair. Bij de beleggingsfondsen voert het Kempen Global High Dividend Fund de top 10 aan.