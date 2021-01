Waar is Jack Ma? Alibaba-oprichter lijkt verdwenen na problemen in China

Waar is Jack Ma? Dat vragen steeds meer Chinezen zich af. Van de Alibaba-oprichter, die in 2019 met pensioen ging, is al sinds oktober niets meer vernomen. Hij had toen openlijk kritiek op Beijing en dat namen de Chinese machthebbers hem niet in dank af.

Geen beursgang

Jack Ma, ooit China’s troetelkind en symbool voor de snelle economische opmars, staat onder druk, schrijft CNN. Een week na het omstreden interview werd de lang verwachte beursgang van Alibaba’s dochteronderneming, de Ant Group, plots afgeblazen door de Chinese autoriteiten. In plaats daarvan kwam het bedrijf onder vuur te liggen vanwege concurrentievervalsing en de schending van consumentenrechten.

Sindsdien is de legendarische miljardair en oprichter van China’s succesvolste techbedrijf in geen velden of wegen te bekennen. Ook op sociale media blijft het stil, waar hij normaal toch elke dag wel iets van zich liet horen.

Alibaba zelf wordt ondertussen aangeklaagd voor monopolistisch gedrag. De Wall Street Journal berichtte afgelopen week dat Beijing de bedrijven van Ma wil inkrimpen en er een groter aandeel in gaat opeisen. Dat vertellen overheidsadviseurs die dichtbij het onderwerp staan tegen de Amerikaanse krant.

Jurylid

Jack Ma was zelfs niet aanwezig bij de finale van een Afrikaanse talentenjacht voor ondernemers die hij zelf had ontwikkeld, schrijft de Financial Times. De veelzijdige entrepreneur, die eerder al uit Alibaba is gestapt was jurylid maar werd vervangen door iemand anders, terwijl hij op 12 oktober nog zei uit te zien naar de ontmoeting met de finalisten, die een maand later zou plaatsvinden.

Volgens Chinese techwatchers was het Ma’s laatste openbare optreden dat hem de das omdeed. Op een conferentie in Shanghai had de techmiljardair openlijk kritiek op Beijing. De autoriteiten zouden innovatie tegenhouden en te risicomijdend zijn. “Wat we nodig hebben is de opbouw van een gezond financieel systeem zonder systematische financiële risico’s,” zei hij. “Met innoveren zonder risico dood je de innovatie. Er bestaat geen innovatie zonder risico’s in de wereld.”

Kritiek

Enkele dagen later werden Ma en de Ant Group op het matje geroepen bij de autoriteiten voor ondervraging en de IPO werd gecanceld. Marktanalist Jeffrey Halley schreef destijds dat het commentaar ‘duidelijk geen weerklank vond bij de machthebbers in Beijing’. Ondertussen is ook bij het Chinese volk de toon veranderd. Op Ma’s laatste bericht op sociaal netwerk Weibo kwam veel kritiek. Vermoedelijk houdt de oud-techbaas zich voorlopig koest tot de storm is overgewaaid.