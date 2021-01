Iedereen wil weer bitcoin: “De digimunt lijkt volwassener geworden”

Aan de opmars van bitcoin lijkt geen eind te komen. Deze week was de munt meer dan 40.000 dollar waard, twee keer zoveel als het vorige record van eind 2017. Ook de Nederlander stapt weer in.

Business Insider noemt drie redenen voor de snelle koersstijging. Ten eerste is er door de steunmaatregelen van de overheid veel geld voor handen, dus ook voor risicovolle investeringen. Ten tweede verwachten mensen dat de munt net als goud minder gevoelig is voor inflatie, in deze crisistijd ook niet onbelangrijk. Maar belangrijkste reden is dat steeds meer reguliere vermogensbeheerders en betalingsdienstverleners zoals PayPal instappen.

Bitonic, het oudste koop- en verkoopplatform voor bitcoin van Nederland, draait hoe dan ook overuren. “De telefoon staat inderdaad alweer een paar weken roodgloeiend en sinds eind december gaat het echt los,” aldus Tom Stammis van wisselkantoor Bitonic tegen AD. “Het hele bedrijf springt bij om alles in goede banen te leiden, al is het nog niet zo druk als een paar jaar geleden.”

Maar een paar jaar geleden crashte bitcoin net zo hard als hij opkwam. Dat kan nu natuurlijk heel goed opnieuw gebeuren. “We hebben al een aantal keer gezien dat de bitcoinmarkt in een cyclus beweegt, als eb en vloed”, vertelt Peter Slagter, hoofdredacteur bij kennisplatform LekkerCryptisch aan het AD. “In tijden van eb komt de munt in rustiger vaarwater en zijn er steeds minder mensen bij betrokken die speculeren op dag, week of maandniveau. In tijden van vloed groeit de media-aandacht weer en moet blijken of bitcoin een stukje volwassener is geworden. Met de komst van institutioneel geld lijkt dat nu wel het geval, maar denk ook aan de totstandkoming van nieuwe regels en toezicht daarop door De Nederlandsche Bank. Dat draagt bij aan de legitimiteit van de markt en werpt ook drempels op voor consumenten.”