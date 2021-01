T-Mobile wordt verkocht

Deutsche Telekom bereidt de verkoop voor van zijn Nederlandse dochter T-Mobile, de nummer drie op de Nederlandse telecommarkt na KPN en VodafoneZiggo. Dat schrijft het FD. Het belooft de grootste Nederlandse telecomdeal in jaren te worden, die de concurrentie op de Nederlandse markt kan aanjagen. De opbrengst wordt geschat op ruim 4 miljard euro.

Dat Deutsche Telekom toch van T-Mobile af wil, heeft te maken met de positie van de Nederlandse dochter op de telecommarkt. Deutsche Telekom wil in alle landen waar het actief is de nummer 1 of 2 zijn. Dat lukt in Nederland niet door de sterke positie van KPN en VodafoneZiggo.