Hoofdeconoom ING: “Golf faillissementen komt nog”

De lockdown wordt opnieuw met drie weken verlengd. Wat betekent dat cafés, restaurants, winkels, bioscopen en theaters nog lang zonder inkomsten zitten. De schade is groot, denkt hoofdeconoom bij ING, Marieke Blom.

“Ongeveer 10 procent van de Nederlandse economie draait niet”, vertelt ze in Trouw. Dat lijkt misschien niet veel. “Maar je moet bedenken dat we bij een normale economie al ongerust worden als we met een krimp van 1 procent te maken hebben.” De steunpakketten van de overheid stutten de boel vooralsnog. “Maar eigenlijk wordt de economie alleen in een oorlog zwaarder geraakt dan nu.”

Ze noemt een reeks sectoren die hard worden getroffen: de cultuursector, de horeca, de evenementenbranche, maar ook de sportbranche, het personenvervoer, kleding- en schoenenwinkels. In die sectoren zijn het de flexwerkers en zzp’ers die het meest worden geraakt.

Dit voorjaar begint het economisch herstel. “Maar de golf faillissementen komt nog en dat heeft gevolgen voor de werkloosheid. 2021 wordt daarom een jaar met twee gezichten.”