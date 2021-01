Conducteur mag straks niet meer fluiten voor vertrek

Op het superdrukke traject de Airport Sprinter, een trein die vanaf 2023 acht keer per uur tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp gaat pendelen, wacht de machinist niet meer op het fluitje van de HC, de hoofdconducteur.

Omdat ze elkaar zo snel opvolgen, op een toch al druk tracé, moeten deze luchthavensprinters nog strakker volgens het spoorboekje gaan rijden. Als de machinist en hoofdconducteur niet langer op elkaar hoeven te wachten, kunnen er tientallen seconden worden gewonnen, denkt de NS volgens De Volkskrant.

Het toont aan dat het fluitje eigenlijk overbodig is. De machinist kan op schermen zien of er nog mensen bezig zijn in te stappen en besluit zelf wanneer het veilig is om te vertrekken. Dat werkt al heel lang prima in metro’s, dus waarom zou het niet kunnen in treinen.

Op die vraag is een antwoord: omdat de vakbonden kwaad worden.

De vakbond voor rijdend personeel (VVMC) denkt dat met de plannen de eerste stap wordt gezet om de HC van de sprinters te halen. Een NS-woordvoerder spreekt dat in de Volkskrant tegen. ‘Ook op de Airport Sprinter blijft een hoofdconducteur aanwezig om service te verlenen aan de reizigers.’