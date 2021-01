Ongekende sterke stijging premies pensioenfondsen

Niet eerder stegen de kosten voor pensioen en daarmee de premies zo hard als dit jaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het FD en PensioenPro naar de premies van pensioenfondsen.

Stijgingen van de pensioenpremie met 10% of meer zijn geen uitzondering. Bovendien krijgen werknemers bij veel fondsen voor hun premie ook nog eens minder pensioen.

Oorzaak: de lage rente en lagere verwachte rendementen.’Dit hebben we nog niet eerder gezien. Je ziet gigantische ingrepen’, zegt Jeroen Koopmans, partner bij pensioenadviseur LCP.

Bij 39 van de 44 bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland is pensioen dit jaar duurder geworden: de premie stijgt, deelnemers krijgen minder pensioenopbouw, of allebei. Dat raakt circa vijf miljoen werkende Nederlanders.