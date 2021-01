Twee op de drie werkenden werkt niet thuis: “Mijn baas denkt dat hij boven de regels staat”

Kinderen mogen niet naar school, jongeren mogen niet naar collegezaal of kroeg en niemand mag nog na negen uur ‘s avonds de deur uit, maar menig kantoorklerk pakt nog steeds elke ochtend zijn aktetas en broodtrommel om zich naar de kantoortuin te haasten. Want het moet van de baas.

Afgelopen week ging twee derde van alle werkenden in Nederland nog naar het werk. Bijna een derde van de mensen die thuis kan werken, deed dat niet. Volgens een enquête van CNV moest een kwart van hen van de baas naar kantoor komen, terwijl het werk net zo goed vanuit huis kon worden gedaan. Met alle gevolgen van dien: meer dan 16 procent van alle coronabesmettingen vindt op het werk plaats.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong vindt dan ook dat het kabinet ondernemers harder aan moet pakken op dit gebied. “Nu wordt de verantwoordelijkheid bij de werknemer gelegd. Het wil in de Haagse bubbel maar niet doordringen dat veel mensen niet zoveel zeggenschap over het eigen werk hebben als zijzelf. Ik ken verhalen van managers die zeggen: het is nu wel klaar met corona.”

Zo vertelt makelaar Pieter, werkzaam op de Amsterdamse Zuidas, aan de Volkskrant dat zijn baas denkt dat er op kantoor harder wordt gewerkt dan thuis. “Hij heeft ook makkelijk praten met zijn eigen kantoor, wij zitten met elkaar in een kleine ruimte lekker te niezen, hoesten en alles aan te raken.” Zijn buurvrouw had hem er al op aangesproken dat hij nog steeds naar zijn werk ging. “Sorry, maar mijn baas denkt dat hij boven de regels staat,” reageerde Pieter.