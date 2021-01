Grote farmabedrijven vestigen zich in Nederland

Nederland is zeer in trek bij ‘big farma’ als productielocatie. Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid spelen daarbij een grote rol, maar ook de komst van het Europese Medicijnagentschap. ‘Bij de hoofdkantoren staat Nederland nu op de kaart.’ Dat schrijft het FD. Het medicijnagentschap kwam vanwege de Brexit van Londen naar Nederland.

Alleen al drie Amerikaanse grootmachten (Gilead, Johnson & Johnson en Merck) steken miljarden euro’s in de bouw van nieuwe fabrieken en de uitbreiding van bestaande productiefaciliteiten. In hun kielzog volgen volgens het FD tientallen andere bedrijven, verspreid over heel Nederland.

De bereidheid tot investeren is aangewakkerd door de coronapandemie: enkele farmabedrijven steken grote bedragen in de ontwikkeling en productie van vaccins. Maar de trend is al langer gaande. Veel nieuwe, biologische medicijnen worden relatief vaak in Nederland geproduceerd en niet in landen als India of China.