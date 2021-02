Jeff Bezos stapt op als CEO van Amazon

Jeff Bezos stapt op als CEO van AmazonJeff Bezos (57) stapt op als CEO van Amazon. Dat maakt het Amerikaans bedrijf bekend. Bezos zal vanaf het derde kwartaal van 2021 vervangen worden door Andy Jassy, die nu aan de leiding van Amazon Web Services staat. De miljardair wordt vanaf dan voorzitter van de raad van bestuur. Hij wil zich in zijn nieuwe rol meer met nieuwe producten gaan bezighouden.

“Deze reis begon 27 jaar geleden, toen Amazon enkel een idee was zonder naam”, aldus Bezos in een verklaring. “Ik kreeg toen heel vaak de vraag ‘Wat is het internet?’. Gelukkig heb ik die intussen al lang niet meer moeten beantwoorden. Ik plan nu mijn energie te richten op nieuwe producten en initiatieven. Andy zal een fantastische leider worden en heeft mijn volle vertrouwen.”