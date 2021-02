‘Kabinet kan winkelketens veel meer noodsteun bieden’

Nederland kan gesloten winkelketens veel ruimhartiger steunen dan het nu doet. Het kabinet zegt niet meer steun te kunnen bieden vanwege Europese staatssteunregels, maar binnen die regels is juist veel meer mogelijk. Dat blijkt uit een rondgang door het FD onder staatssteun-experts. Heel veel winkelketens dreigen op de fles te gaan omdat het maximum van de steun op geen stukken na genoeg is om de corona-schade te dekken. Onnodig, volgens het FD.

Tot nu toe heeft minister van Economische Zaken Bas van ‘t Wout verzoeken om verhoging van de maximum subsidiebedragen voor grote winkelketens afgewezen. Meer noodsteun voor de grootwinkelbedrijven is in strijd met Europese staatssteunregels, zei hij twee weken terug in de Tweede Kamer. Die redenering klopt niet, zeggen deskundigen en de winkelketens. ‘Hogere steunbedragen mogen wél van de EU. Grootwinkelbedrijven niet steunen is een politieke keuze.’