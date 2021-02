Nederland bijna grootste avocado-importeur ter wereld, maar er is veel kritiek

Nederland importeerde afgelopen jaar voor 1,1 miljard euro aan avocado’s, aldus het CBS. Het is daarmee de meest ingevoerde fruitsoort, wat waarde betreft en streeft sinaasappels, bananen en druiven voorbij.

90 procent van de avocado’s gaat ons land echter ook weer uit, want niet alleen hier – Nederlanders eten gemiddeld één avocado per maand – maar ook in de landen om ons heen is de avocado populair. Ondertussen is Nederland de grootste exporteur van avocado’s ter wereld, van alle landen waar de vruchten zelf niet groeien. Wat import betreft is ons land na de VS de grootste.

Er klinkt echter veel kritiek op de westerse avocadohonger. De meeste avocado’s komen uit Peru, Chili, Colombia, Zuid-Afrika en Mexico. Daar leiden ze tot ontbossing en watertekorten bij de plaatselijke bevolking, omdat de vruchten ruimte en vooral veel water nodig hebben. Daardoor zijn er al rivieren droog komen te staan.