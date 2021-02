AEX naar recordhoogte: “Iedereen gaat nu de beurs op. Dat is signaal om voorzichtig te worden”

We noteren de grootste economische krimp ooit en tóch stijgt de AEX naar recordhoogten. Staat er weer een zeepbel op knappen of is er iets anders aan de hand?

Bubbel

Peter de Waard, financieel verslaggever bij de Volkskrant, vertelt dat de AEX op 4 september 2000 de hoogste stand ooit bereikte. De beurs sloot op 701,56 punten. “Dat was op het hoogtepunt van de dotcom-bubbel. Eind 2000 werd die doorgeprikt. Daarna was het een hele lange tijd mis tot de AEX zich in 2005 weer herstelde. Tot de kredietcrisis een paar jaar later hard toesloeg.” Het dieptepunt werd bereikt op 9 maart 2009 toen de AEX onder de 195 punten zakte.

Hoe groot de economische malaise ook is, de beurskoorts blijft groot. “Deze reactie is atypisch,” aldus De Waard. “Maar we merken ook niet echt dat het een economische crisis is. De overheden zetten de geldkraan open, werknemers worden niet massaal op straat gezet. Wel wordt geld steeds minder waard. Op de bank zetten levert niets op. Dus mensen zoeken naar alternatieven, zoals de beurs.”

Voorzichtig

Toch waarschuwt de expert ook: “Iedereen gaat nu de beurs op. Dat is een signaal om voorzichtig te worden. In 2000 hebben we dat ook gezien, toen nieuwe ict-bedrijven zoals World Online populair waren. Het bleek een zeepbel te zijn waarvoor beleggers veel te veel betaalden. Tot de stemming omsloeg en alles naar beneden ging. Iedereen ging de mist in.”

“Dat kan nu weer gebeuren. We weten niet of wat nu gaande is op de beurs een zeepbel is. Als de rente gaat stijgen, kunnen de beurzen wereldwijd zo een klap maken. Maar er is geen zicht daarop. Alles wat waarde heeft, nu geld een negatieve rente oplevert, blijft maar stijgen: huizen, edelmetalen zoals goud en zilver, de Bitcoin en andere cryptomunten en aandelen. De banken maken nu veel geld dus naar de beurs gaan is populair.”