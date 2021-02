Goud voor jongeren: wie zijn die bitcoinkopers?

De koers van bitcoin vloog in enkele weken tijd tot boven de 50.000 dollar. Een korte dip volgde, maar het herstel lijkt alweer ingezet. Wie zijn die kopers?

Kortgezegd: de bitcoinbelegger is een jonge, hoogopgeleide VVD’er, niet zelden een ondernemer met een goed inkomen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1400 mensen van Royal Holloway University of London en onderzoeksbureau Kantar Public. “Een coalitie van kansrijken”, noemt hoogleraar Joost van Spanje van de Londense universiteit de bitcoinbelegger in het FD.

Er zijn volgens de onderzoekers nu ongeveer 430.000 Nederlanders die cryptovaluta bezitten. Dat komt neer op 3,3 procent van alle volwassenen. Nog eens 1 procent had graag bitcoin willen hebben, nog eens 2 procent verwacht in 2025 bitcoin te bezitten en 2 procent heeft er ooit in belegd. “Voor 92 procent van de bevolking zijn cryptomunten nog onder de radar”, aldus Van Spanje.

Onder jongeren is de munt duidelijk een stuk populairder dan onder ouderen. Jongeren beschouwen bitcoin vaker als digitaal goud, waar ouderen liever in écht goud beleggen. “Vooral zestigplussers zijn negatief over cryptomunten en willen repressief beleid”, zegt Van Spanje in het FD.

Elon Musk

Toch zijn er steeds meer investeerders en experts die bitcoin serieus nemen. Zo lekte er een intern rapport uit van Citibank, waarin analisten ramen dat de munt eind 2021 zo’n 318.000 dollar waard is. “Bitcoin is het goud van de 21ste eeuw,” schrijven de analisten. Groot nieuws was laatst ook dat Elon Musk met Tesla 1,5 miljard dollar investeerde in bitcoin.

Toch zijn er minstens evenveel tegenstanders, die vooral benadrukken dat de cryptomunt veel te volatiel is om een betaalmiddel te kunnen worden. “De koers van de bitcoin is letterlijk afhankelijk van wat iemand ervoor wil geven,’’ zegt Wim Boonstra, hoogleraar economie aan de VU in Amsterdam, in het AD.

Wie er gelijk heeft? De tijd zal het leren.