Klachten over nieuw recensiesysteem van Bol: “Ze kiezen getal dat hen beter aanstaat”

Als je de beoordelingen moet geloven presteert Bol.com de laatste tijd een stuk beter dan eerder. Of komt het enkel door het nieuwe recensiesysteem van het online warenhuis?

Jarenlang gebruikte Bol Trustpilot, een bekend reviewplatform, dat onlangs in de Financial Times negatief werd beoordeeld, schrijft het AD. Het was volgens een woordvoerder reden om over te stappen op de recensies van Google. Bol.com krijgt vijf van de vijf sterren na 1779 beoordelingen, staat er. De woordvoerder stelt dat de hele beoordeling buiten Bol om gaat, maar onduidelijk is waar de hoge score van Google dan op is gebaseerd.

Zeker omdat de online retailer op andere reviewsites veel slechter scoort. Kieskeurig.nl komt bijvoorbeeld niet verder dan een 5,6 op 10 na 8800 beoordelingen. Ook is niet helder waarom het aantal beoordelingen voor Bol.com al weken precies 1779 is. Google zelf laat weten dat het een samenvatting betreft. “Ze moeten niet worden gezien of gebruikt als feiten over het bedrijf en ook niet als de mening van Google over het bedrijf,” klinkt het.

De Consumentenbond adviseert om de hoge cijfers voor Bol met een korrel zout te nemen. De bond plaatste zelf een nepreview die pas na driemaal rapporteren werd verwijderd. Een ondernemer die het nieuwe reviewsysteem als eerste opviel, hekelt de aanpak van Bol, omdat het bedrijf onterechte negatieve reviews nooit verwijdert. “Maar zelf kiezen ze nu wel voor een getal dat hen beter aanstaat.”