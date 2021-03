Record voor Tesla: niet eerder verloor een bedrijf zoveel aan beurswaarde in paar weken

De beurswaarde van Tesla schoot in januari omhoog naar 743 miljard euro. Maar de grillige autofabrikant maakte de afgelopen weken een duikvlucht en was vrijdag nog maar 482 miljard euro waard. Een recordafname volgens zakenblad Fortune.

Een aandeel Tesla kostte vrijdagmiddag nog 505 euro, dat was in januari nog meer dan 743 euro. Nog altijd is het autobedrijf van Elon Musk meer waard dan welke andere onderneming dan ook in de S&P500, de aandelenindex van de grootste Amerikaanse bedrijven.

Volgens Fortune komen de hoge pieken en dalen voort uit onzekerheid bij beleggers over hoe een autofabrikant te waarderen die een half miljoen auto’s maakt per jaar, waar bedrijven als Volkswagen en Toyota er jaarlijks meer dan 10 miljoen verkopen. Toyota is bijvoorbeeld ‘maar’ 177 miljard euro waard.

Tesla heeft grote plannen voor 2021 met nieuwe productiecentra in de VS en Duitsland en nieuwe versies van de Model S en Model X. Maar we weten uit het verleden dat die verwachtingen niet altijd worden waargemaakt.