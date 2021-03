Reissector denkt dat reizigers massaal geld voor vouchers willen

Veel reizigers kregen vorig seizoen een voucher. Vanaf half maart kunnen klanten de vouchers omwisselen voor geld. Er staat voor een bedrag van 600 miljoen uit aan vouchers. Als de meeste vouchers worden ingewisseld zullen mogelijk niet alle reisorganisaties dat overleven. De overheid wil voor 400 miljoen bijdragen, maar het is nog de vraag of dat van Brussel mag.

Brancheorganisatie ANVR spreekt in het FD van een heel spannende periode. ‘Vanaf volgende week moet een begin gemaakt worden met terugbetalen. De bulk van de geannuleerde reizen zit in de periode eind maart, april en mei. Wij schatten in dat die berg € 600 miljoen hoog is’, volgens directeur Frank Oostdam.

Dat kan de organisaties verder in de financiële problemen brengen. De sector ligt al twaalf maanden bijna volledig stil, en het advies van het kabinet om niet naar het buitenland te reizen, werd deze week verlengd tot 15 april.