Britten die het vliegtuig in durven stappen, riskeren boete van bijna 6000 euro

Britten, die tegen de coronaregels in, tóch op vakantie gaan in het buitenland, kunnen straks een boete krijgen van 5000 pond, zo’n 5800 euro.

In Nederland en de meeste andere EU-landen geldt een negatief reisadvies. Dat wil zeggen dat het sterk afgeraden wordt om zonder noodzaak te reizen, maar het is niet verboden en wordt ook niet gecontroleerd. Dat gaat dus in het Verenigd Koninkrijk veranderen. De wet moet nog worden goedgekeurd, maar gaat gelden tot 30 juni, meldt Sky News.

Alleen met een geldige reden mag je het land nog uit. Vakantie of familiebezoek is dus uit den boze. Enkel voor werk, studie, een medische behandeling, begrafenis of huwelijk van een familielid mag je nog een vliegtuig instappen in het Verenigd Koninkrijk.

Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock acht de kans echter wel aanwezig dat zijn land het coronavirus al eerder dan op 30 juni onder controle heeft en dan is reizen naar het buitenland dus ook eerder mogelijk.