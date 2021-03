Elon Musk op de vingers getikt vanwege schending arbeidsrechten

Tesla heeft meerdere keren de rechten van werknemers geschonden, onder andere door de vakbond tegen te werken. Dat stelt de Amerikaanse National Labor Relations Board, die over arbeidsrechten gaat.

De autofabrikant ontsloeg ten onrechte een werknemer die zich actief inzette voor de vakbond. Ook plaatste Elon Musk een bericht op Twitter waarin hij schreef dat werknemers hun bonus kwijtraken als ze zich aansluiten bij de vakbond.

“Waarom zou je contributie aan de vakbond betalen en zonder reden je aandelenopties opgeven”, schreef de Tesla-baas. In de VS is het verboden om werknemers te straffen als ze zich aansluiten bij een vakbond.

Tesla moet nu de ontslagen werknemer weer in dienst nemen. Musk moet zijn tweet verwijderen. Voor verdere straffen heeft de organisatie geen bevoegdheid.