Koffie en wc-papier veel duurder door torenhoge grondstofprijzen

Staal, olie, computerchips, koffie, hout en papierpulp, er is momenteel een groot tekort aan tal van grondstoffen, schrijft de Volkskrant. Het leidt tot een forse prijsstijging, die het mkb in grote problemen kan brengen.

Door de coronapandemie zijn er weinig voorraden aangelegd. Ook is de logistiek ontregeld. Het containertransport is zes keer duurder geworden: het vervoer van één container uit Azië kost geen 2000 dollar meer maar 12.000 dollar. Voor een ton aluminium betaal je nu geen 1450 dollar, maar 2300 dollar. Zo zijn er tal van voorbeelden.

De hogere prijzen kunnen door contracten met supermarkten en andere afnemers niet zomaar doorberekend worden aan de klant. Dus lijkt inflatie voorlopig uit te blijven. Mogelijk is het logistieke probleem na de zomer ook opgelost.

Erik de Ruijter, woordvoerder van de NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie), legt uit in de krant: “In Azië en de VS is de economie al enorm aangetrokken. Daar staat tegenover dat het aanbod lager is door lagere productie. Dat knelt extra omdat er geen tussenvoorraden zijn aangelegd.”

De problemen worden wel opgelost, maar in de tussentijd hebben veel mkb-bedrijven die afhankelijk zijn van grondstoffen het zo zwaar dat de oplossing mogelijk te lang op zich laten wachten.