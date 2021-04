Zeven techbedrijven even groot als bnp van Duitsland, Frankrijk en Canada samen

Big tech is groot, heel groot. De zeven grote tech-giganten hebben samen een marktwaarde van meer dan 8 biljoen dollar. Ter vergelijking: dat is net zoveel als het bnp van Duitsland, Frankrijk en Canada bij elkaar.

Visual Capitalist keek naar de groei van de FAATMAN-bedrijven. Dat zijn Facebook, Apple, Alphabet (Google), Tesla, Microsoft, Amazon en Netflix. In het afgelopen kwartaal bedroeg de opbrengst van Amazon 955.517 dollar. Per minuut. Daarmee is de Amerikaanse webwinkel koploper in het lijstje. Apple volgt daar vlak achter. Facebook verdiende nog geen kwart daarvan per minuut en onderaan staat Netflix met een 'schamele' 50.566 dollar op minuutbasis.

Tijdens de coronapandemie zijn de bedrijven alleen maar verder gegroeid en het eind is nog niet in zicht. Er gaan geluiden op om van overheidswege de techgiganten te dwingen zich op te splitsen, maar zover is het nog lang niet. "Het gaat waarschijnlijk heel lang duren voordat er maatregelen worden getroffen", stelde Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger, eerder al tegen RTL Nieuws. Het zou een lange juridische strijd worden. "En techgiganten beschikken over enorme hoeveelheden geld om advocaten te betalen."