CNV: werkgevers bespioneren thuiswerkers via software in de gaten

ij ruim een op de tien thuiswerkers controleert hun baas met software of zij wel aan het werk zijn. Dat constateert vakbond CNV op basis van een peiling onder 1200 mensen die vanwege de coronapandemie vanuit huis werken.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin zou dit betekenen dat omgerekend ruim een half miljoen werkenden in Nederland op deze manier in de gaten wordt gehouden door hun werkgever. Hij wijst erop dit eigenlijk niet zomaar kan. "Juridisch gezien mag dit alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is." Ook noemt hij de monitoring onnodig en ineffectief. "Dit werkt vaak averechts en draagt veelal niet bij aan meer productiviteit."

De vakbond stelt dat werkgevers in plaats hiervan beter kunnen investeren in het welbevinden van hun thuiswerkende personeel. Volgens het onderzoek zouden veel thuiswerkers zich momenteel eenzamer voelen dan voorheen. Een deel van de ondervraagden gaf zelfs aan tegen een burn-out aan te zitten. Anderen zeiden dat de sfeer tussen collega’s is verslechterd.

CNV riep eerder al op tot een psychisch noodhulpfonds bij het kabinet, om vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers bij te scholen in de nieuwe problematiek rondom thuiswerken. "Het kabinet heeft hiertoe een eerste handreiking gedaan en 5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Maar dit verdere voorstel is nog niet concreet uitgewerkt. Wij roepen het kabinet op om hier snel werk van te maken", aldus Fortuin.