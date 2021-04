PwC: Er verdwijnen mogelijk 1,6 miljoen ‘zombiebanen’ in Nederland

Tot 2024 dreigen 1,6 miljoen banen te verdwijnen in Nederland. De coronacrisis heeft dat proces nog versneld en versterkt. Dat stelt accountantsbureau PwC in een rapport dat dinsdag verscheen en waarover NRC schrijft.

Ruim 80 procent van de mensen die hun baan verliezen, kunnen hun kennis en vaardigheden weer toepassen in nieuwe, toekomstbestendigere functies. De accountants van PricewaterhouseCoopers voorspellen dat de coronacrisis de automatisering en robotisering van banen nog heeft versneld.

Volgens PwC zijn er afgelopen jaar zeker 400.000 banen behouden door de steunpakketten van de overheid. Die 'zombiebanen' zullen in de komende jaren alsnog verdwijnen. Hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC stelt dat het vooral gaat om banen in het vervoer, toerisme, vrijetijdsbesteding en detailhandel, waarvan "een aantal in de toekomst waarschijnlijk minder relevant is."

Maar veel mensen die hun baan kwijtraken kunnen hun capaciteiten elders inzetten. Zo zijn stewardessen mogelijk geschikt voor de zorg en kan een callcentermedewerker administratief werk doen. Creativiteit en flexibiliteit zijn belangrijke eigenschappen voor toekomstbestendige banen, aldus PwC.