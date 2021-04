Bitcoin en ether bereiken recordhoogte

De bitcoin heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. De cryptomunt was dinsdagochtend ruim 62.500 dollar waard. Ether steeg naar een recordwaarde van meer dan 2200 dollar. Waarschijnlijk zijn beleggers de laatste tijd vooral enthousiaster omdat Coinbase, het grootste handelsplatform voor digitale valuta in de Verenigde Staten, binnenkort naar de beurs gaat.

Volgens CoinMarketCap, dat verschillende platforms in de gaten houdt waarop cryptomunten worden verhandeld, was de bitcoin rond 10.30 uur ongeveer 62.575 dollar waard. Een maand terug piekte de koers van de munt nog op meer dan 61.000 dollar. Daarna zakte de koers terug tot zo'n 51.000 dollar om vervolgens weer op te lopen.

Ether, na bitcoin de munt met de grootste totale marktwaarde, was volgens CoinMarketCap rond 10.30 zo'n 2215 dollar waard. De munt is daarmee drie keer zoveel waard als aan het begin van het jaar.

Grote bedrijven

De totale waarde van alle cryptomunten tezamen is ruim 2,1 biljoen dollar, ofwel 2130 miljard dollar. De cryptomarkt is in ruim twee maanden in waarde verdubbeld.

De prijs van cryptomunten stijgt sinds ze steeds meer geaccepteerd worden door grote bedrijven. Zo accepteerde maker van elektrische auto's Tesla bitcoin als betaalmiddel en omarmden ook betalingsbedrijven als Mastercard, Visa en PayPal digitale valuta. Kenners wijzen er ook op dat beleggers zoeken naar een hoger rendement, omdat de rentetarieven laag blijven.