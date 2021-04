Jongeren sluiten via WhatsApp onderling verzekering af voor avondklokboete

Grote groepen jongeren hebben zich verzameld in WhatsAppgroepen waarin ze een verzekering afsluiten tegen een avondklokboete. Ze leggen bijvoorbeeld 10 euro in, zodat ze wanneer ze tegen de lamp lopen hun boete niet zelf hoeven te betalen. Daarover schrijft RTL Nieuws.

"Als je 10 euro overmaakt vóórdat je een boete krijgt, word je gedekt door het fonds", meldt de groepsbeheerder. Je stuurt een foto van je boete naar de appgroep en dan wordt er 95 euro naar je overgemaakt waarmee je het bedrag kunt betalen. Er zouden al zo'n 16 boetes op deze manier zijn betaald.

RTL weet dat er in ieder geval drie van dergelijke WhatsApp-groepen zijn met in totaal honderden leden. Leden kunnen ook zogenaamd 'veilige routes' delen, waar weinig of geen politie is. "Ik kwam op het idee toen ik in mijn omgeving hoorde dat de avondklok mensen zwaar viel", zegt de groepsbeheerder anoniem tegen RTL. "Blijkbaar is mijn vrienden- en familiekring in dat opzicht niet uniek want het fonds groeide snel. Mijn indruk is dat veel mensen de maatregel niet proportioneel vinden en niet effectief."

Officieel mag het niet, maar er wordt vooralsnog geen actie ondernomen. Mark Wisse, gespecialiseerd in financieel toezicht, reageert: "Als je een verzekering aanbiedt, heb je een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. De vraag is of De Nederlandsche Bank vindt dat hier een verzekeraar wordt opgetuigd die een vergunning nodig heeft."