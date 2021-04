Beursgekte rond Coinbase: “Deze beursgang is een mijlpaal”

Cryptovaluta dringen langzaam de traditionele financiële wereld binnen. De beursgang van Coinbase, een Amerikaans cryptohandelsplatform, vormt daarbij een belangrijke stap. Het bedrijf is nu al twee keer zoveel waard als ING.

Wat Coinbase doet? Het maakt voornamelijk de handel in bitcoin mogelijk. En 's werelds grootste cryptomunt breekt al maanden record na record dus zit het met de omzet van Coinbase, die per transactie een commissie afroomt, ook wel snor. De openingsprijs aan de Amerikaanse Nasdaq was gisteren 250 dollar per aandeel, maar dat liep al snel op tot 400 dollar om te eindigen op iets meer dan 328 dollar.

"Deze beursgang is een mijlpaal in the coming of age van crypto", zegt Teunis Brosens, cryptodeskundige en ING-econoom tegen de NOS. Hij meent dat de cryptowereld langzaam volwassen wordt. "De regelgeving is duidelijker, traditionele financiële markten hebben steeds meer interesse in crypto, beleggingsfondsen beleggen erin. Vorige week zei de Nederlandse vermogensbeheerder Robeco ernaar te kijken. Je ziet steeds meer partijen eraan snuffelen."

Zo maakte Tesla bekend 1,5 miljard dollar in bitcoin te hebben gestoken en zou je zelfs binnenkort een Tesla kunnen afrekenen in de cryptovaluta. Verder heeft ook de Amsterdamse flitshandelaar Flow Traders zich afgelopen maand geregistreerd als cryptohandelaar.