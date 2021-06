De dildo’s waren vorig jaar niet aan te slepen

We moesten in de lockdown toch wat. En voor de online sekswinkels van EDC Retail (EasyToys, Pabo) was 2020 daarom een heel goed jaar. De lockdownmaatregelen gaven de verkoop van seksspeeltjes een boost, schrijft NRC.

De spectaculairste groei (750 procent) is terug te zien in de categorie van de op afstand bestuurbare speeltjes. Dat zijn bijvoorbeeld vibrators die via apps zijn aan te sturen, zodat partners die (al dan niet vanwege lockdowns)

Voor 2021 wordt verder groei verwacht, maar minder explosief dan in 2020