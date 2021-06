De inflatie loopt op, is dat erg?

De inflatie loopt op. In Nederland ligt het prijsniveau gemiddeld 2 procent hoger dan een jaar geleden, schrijft de Volkskrant. Om precies te zijn: een mandje boodschappen is in mei 2,1 procent duurder geworden, zo maakte het CBS vanochtend bekend.

De inflatie is een wereldwijd probleem en deels een gevolg van de grote berg overheidssteun die landen uitdeelden. In de VS is de inflatie zelfs opgelopen tot meer dan 4 procent, in Duitsland tot ruim 2,4 procent. Verder wordt de inflatie vooral veroorzaakt door stijgende brandstofprijzen. Maar laat je die buiten beschouwing, dan nog loopt het prijspeil op. Duurdere grondstoffen en materialen spelen daarin een rol.

Toch hoeven we ons niet direct zorgen te maken. De meeste experts gaan uit van een tijdelijke inflatie. In 2022 zakt de geldontwaarding alweer terug naar 1,4 procent, verwacht het CPB.

Overheden vinden een hogere inflatie niet zo erg. Het biedt zicht op hogere rentes. "We vechten tegen een inflatie die te laag was en rentes die een decennium lang te laag waren," aldus Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, zondag tegen Bloomberg.